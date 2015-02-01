Автосервис в Одинцово Можайское шоссе. Срочный ремонт дизелей и коммерческого транспорта в Одинцово
Автосервис в Одинцово на Можайском шоссе «Рем-Док» рад предложить вам высококачественный ремонт легкового коммерческого автотранспорта и отличный сервис по низкой цене. Находимся в самой близости от МКАД и торгового комплекса ТРИ КИТА. Можем предложить абсолютно все виды ремонта и диагностики вашего автомобиля.
В современном мире при наличии большого количества частного автотранспорта на рынке услуг стала остро востребована услуга качественной диагностики и авторемонта. Современный автотранспорт отличается сложным внутренним строением, и не всегда можно обойтись ремонтом своими силами. Часто это может привести к еще большей поломке вашего автотранспорта. Рекомендуем не производить ремонт своими силами, а обращаться к профессионалам. Качественный ремонт можно произвести только в автосервисе.
В автосервисе «Рем-Док» только профессиональные работники, которые быстро и качественно смогут определить причину поломки вашего авто и быстро ее устранить. В техцентре есть в наличие все необходимое оборудование для точной диагностики всех узлов вашего автомобиля.
Автосервис в Одинцово на Можайском шоссе «Рем-Док» производит ремонт авто только качественным оборудованием и оригинальными запчастями. С нашим ремонтом вы можете быть спокойны за свой автомобиль.
Если вы ищете автосервис в Одинцово Можайское шоссе, то техцентр в Одинцово «Рем-Док» готов предложить вам свои услуги.
Лучший техцентр в Одинцово. «Рем-Док» - это качественный ремонт авто по низкой цене!
МЫ РАБОТАЕМ с 9-00 до 20-00.
- Капитальный ремонт Двигателя
- Ремонт дизельных ДВС
- Замена масла и фильтра масленого
- Замена фильтра воздушного
- Замена свечей зажигания
- Замена тормозной жидкости
- Чистка инжектора
- Устранение течи масла
- Замена масло съёмных колпачков
- Замена ГРМ
- Замена рулевых наконечников
и тяг
- Замена амортизаторов
- Замена рычагов
- Ремонт рулевой рейки
- Замена пружин
- Замена стоек стабилизатора и втулок
- Замена подшипника ступицы
- Замена сайлентблоков
- Замена шаровых опор
- Замена тормозных колодок и дисков
- Ремонт коммерческого транспорта
- Мойка, Химчистка
- Сход - Развал
- Шиномонтаж до R24
- Балансировка
- Заправка кондиционера
- Электрика
- Покрасочные работы
- Компьютерная диагностика
- Регламентные работы