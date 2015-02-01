Ежедневно
с 9-00 до 20-00
+7 (925) 339-03-16 +7 (925) 339-03-17
+7 (915) 462-18-34

Автосервис в Одинцово Можайское шоссе. Срочный ремонт дизелей и коммерческого транспорта в Одинцово

Автосервис в Одинцово на Можайском шоссе «Рем-Док» рад предложить вам высококачественный ремонт легкового коммерческого автотранспорта и отличный сервис по низкой цене. Находимся в самой близости от МКАД и торгового комплекса ТРИ КИТА. Можем предложить абсолютно все виды ремонта и диагностики вашего автомобиля.

В современном мире при наличии большого количества частного автотранспорта на рынке услуг стала остро востребована услуга качественной диагностики и авторемонта. Современный автотранспорт отличается сложным внутренним строением, и не всегда можно обойтись ремонтом своими силами. Часто это может привести к еще большей поломке вашего автотранспорта. Рекомендуем не производить ремонт своими силами, а обращаться к профессионалам. Качественный ремонт можно произвести только в автосервисе.

В автосервисе «Рем-Док» только профессиональные работники, которые быстро и качественно смогут определить причину поломки вашего авто и быстро ее устранить. В техцентре есть в наличие все необходимое оборудование для точной диагностики всех узлов вашего автомобиля.

Автосервис в Одинцово на Можайском шоссе «Рем-Док» производит ремонт авто только качественным оборудованием и оригинальными запчастями. С нашим ремонтом вы можете быть спокойны за свой автомобиль.

Если вы ищете автосервис в Одинцово Можайское шоссе, то техцентр в Одинцово «Рем-Док» готов предложить вам свои услуги.

Лучший техцентр в Одинцово. «Рем-Док» - это качественный ремонт авто по низкой цене!

МЫ РАБОТАЕМ с 9-00 до 20-00.

Двигатель
Ходовая часть
Доп. услуги
Контакты техцентра:
Москва,
Можайское шоссе
1 км от МКАД,
ул. Агрохимиков д.6 стр.2
Время работы:
с 9-00 до 20-00
ежедневно
www.rem-dok.ru
+7 (925) 339-03-16
+7 (925) 339-03-17
+7 (915) 462-18-34